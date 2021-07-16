1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Список олигархов не будет обнародован до принятия Верховной Радой соответствующего закона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

Говоря о том, может ли парламент принять закон о деолигархизацию к осени, на внеочередной сессии, Данилов напомнил, что президент сделал все от него зависящее, подав законопроект в парламент, который уже прошел первое чтение. И поэтому сегодня этот вопрос к Верховной Раде, на которую СНБО не может влиять.

О том, когда будет обнародован список олигархов, Данилов сказал: "Список не может появиться без закона. Это недопустимо".

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Вместе с тем Данилов добавил, что СНБО уже разрабатывает систему мониторинга для того, чтобы установить, кто подпадает под критерии олигарха, а кто нет.

"Мы делаем матрицу, по которой будут проходить все люди. Потому что в вашем представлении это одни люди, а в матрице могут оказаться совсем другие. Это делается для того, чтобы не было подмены понятий", - сказал Данилов.

Закон об олигархах Зеленского

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица, имеющего значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

16 июля Данилов заявил, что до 7 сентября в Украине презентуют систему мониторинга деятельности олигархов.

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Автор: Дмитрий Хилюк