Список олигархов не будет обнародован до принятия Верховной Радой соответствующего закона.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.
Говоря о том, может ли парламент принять закон о деолигархизацию к осени, на внеочередной сессии, Данилов напомнил, что президент сделал все от него зависящее, подав законопроект в парламент, который уже прошел первое чтение. И поэтому сегодня этот вопрос к Верховной Раде, на которую СНБО не может влиять.
О том, когда будет обнародован список олигархов, Данилов сказал: "Список не может появиться без закона. Это недопустимо".
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Вместе с тем Данилов добавил, что СНБО уже разрабатывает систему мониторинга для того, чтобы установить, кто подпадает под критерии олигарха, а кто нет.
"Мы делаем матрицу, по которой будут проходить все люди. Потому что в вашем представлении это одни люди, а в матрице могут оказаться совсем другие. Это делается для того, чтобы не было подмены понятий", - сказал Данилов.
Закон об олигархах Зеленского
1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.
Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.
Согласно законопроекту, решение о признании лица, имеющего значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
16 июля Данилов заявил, что до 7 сентября в Украине презентуют систему мониторинга деятельности олигархов.
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