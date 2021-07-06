По словам секретаря СНБО, необходимо принятие еще ряда законов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о планах президента на случай, если закон о деолигархизации не сработает.

Об этом Данилов сказал в интервью Forbes.

"У Владимира Зеленского есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы «Я» дойдем. Однако без законов двигаться не сможем, нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи", - сказал секретарь СНБО.

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Закон о деолигархизации: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об олигархах, предложенный президентом.

Проектом закона, среди прочего, предусмотрено создание реестра олигархов.

Согласно законопроекту, решение о признании лица таким, которое имеет значительное экономическое или политическое влияние в общественной жизни (олигархом), принимается СНБО на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

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Автор: Леся Лещенко