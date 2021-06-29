Корниенко заявил, что нардепы "не выглядят избитыми".

Первый заместитель председателя фракции Слуга народа " Александр Корниенко прокомментировал информацию о конфликте между народными депутатами Николаем Тищенко и Александром Куницким (оба из фракции "СН").

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Корниенко отметил, что видел отдельно Тищенко и Куницкого.

"Они не выглядели избитыми", - сказал Корниенко.

На вопрос корреспондента УНИАН, не жаловались ли депутаты друг на друга ему как одному из руководителей фракции, Корниенко ответил: "Они взрослые уже ребята. Думаю, что им есть кому пожаловаться".

Корниенко добавил, что не знает, в чем причина конфликта между депутатами. По его словам, "у нас же есть правоохранительные органы", и они должны проверять информацию.

Как сообщили некоторые СМИ, сегодня в парламентском буфете произошла драка между Куницким и Тищенко. Куницкий якобы обвинил Тищенко в причастности к коррупционным схемам, которые касаются выдачи документов морякам.

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Автор: Надя Пришляк