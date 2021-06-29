Первый заместитель председателя фракции Слуга народа " Александр Корниенко прокомментировал информацию о конфликте между народными депутатами Николаем Тищенко и Александром Куницким (оба из фракции "СН").
Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Корниенко отметил, что видел отдельно Тищенко и Куницкого.
"Они не выглядели избитыми", - сказал Корниенко.
На вопрос корреспондента УНИАН, не жаловались ли депутаты друг на друга ему как одному из руководителей фракции, Корниенко ответил: "Они взрослые уже ребята. Думаю, что им есть кому пожаловаться".
Корниенко добавил, что не знает, в чем причина конфликта между депутатами. По его словам, "у нас же есть правоохранительные органы", и они должны проверять информацию.
Как сообщили некоторые СМИ, сегодня в парламентском буфете произошла драка между Куницким и Тищенко. Куницкий якобы обвинил Тищенко в причастности к коррупционным схемам, которые касаются выдачи документов морякам.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Нардеп Тищенко отметился хамской выходкой перед голосованием в Раде (видео)
- Кива и Тищенко подрались в Раде после слов "слуги" Потураева о "расстреле" ОПЗЖ (фото, видео)
- Тищенко опроверг задержку самолета в Ужгороде цитатой из советского фильма
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram