"Эко-Буд-Трейд" продолжает получать от коммунальщиков деньги.

Журналисты выяснили роль родственников народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко в схемах по отмыванию средств на строительстве объектов в Киеве.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Авторы сюжета предполагают, что сотни миллионов из городского бюджета, выделенные на строительство Подольско-Воскресенского моста, могли оседать на счетах фирмы сестры Тищенко Юлии. Речь идет об "Экспресс-К", которая фигурировала в изъятых документах "смотрящего по Киеву" Дениса Комарницкого.

Этой компании должны были достаться работы по строительству одной из транспортных развязок. В 2020 году она действительно получила договор на 16 миллионов гривень. Тогда Тищенко подтвердил журналистам свое знакомство с Комарницким, но отрицал роль компании сестры.

Читайте такжеТищенко опроверг задержку самолета в Ужгород цитатой из советского фильма и ошибся в ней два разаТеперь журналисты выяснили, что ко "схемам" причастен муж сестры Тищенко Герман Блинов. С 2019 по 2021 годы он напрямую получал зарплату от компании "Эко-Буд-Трейд", которая в 2017 году без тендера получила из бюджета Киева 6 миллиардов гривень на достройку Подольско-Воскресенского моста, работы которого до сих пор не завершены.

Авторы расследования отмечают, что Комарницкий контролировал эту фирму; она долгое время была обычной "прокладкой", которая оставляла часть из полученных бюджетных средств себе или перекидывала на другие подконтрольные фирмы.

Журналисты узнали, что Блинов регулярно приезжает на стройку для проведения совещаний и якобы контролирует процесс.

В Bihus.Info отмечают, что "Эко-Буд-Трейд" продолжает получать от коммунальщиков деньги. В июне ей перечислили 460 миллионов гривень. Часть средств в течение последних лет фирма перебросила на компанию "Позитив-В", подконтрольной структурам Германа Блинова.

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Автор: Яна Ставская