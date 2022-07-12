Япония хочет попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны, ввести санкции против РФ

На пятом месяце полномасштабного вторжения России в Украину правительство Японии приняло решение о взаимодействии со странами G20, которые не ввели санкции против страны агрессора.

Об этом заявил глава японского МИД Есимаса Хаяси во время пресс-конференции.

"Для расширения эффективности санкций против России, Япония намерена продолжать совместно с мировым сообществом, прежде всего со странами "Большой семерки" разрабатывать необходимые меры. В рамках формата "Группы двадцати" мы намерены попытаться побудить страны, которые сейчас нейтральны ввести санкции против РФ", - отметил министр.

Война в Украине и позиция Японии:

11 июля, министры иностранных дел Японии и Германии договорились работать вместе. По словам главы МИД Японии Есимаси Хаяси, это поможет поддержать международный порядок, которому угрожает развязанная Россией война в Украине.

Также Япония и Германия договорились способствовать экспорту украинского зерна в страны Азии и Африки.

12 июля 2022 года Япония призвала единомышленников объединиться против полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

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