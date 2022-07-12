В Токио уверенны, что российская война в Украине подрывает основы международного порядка.

Япония призвала единомышленников объединиться против полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Именно Москва подрывает основы международного порядка.

Об этом сообщает японское издание Kyodo.

В понедельник, 11 июля, министры иностранных дел Японии и Германии договорились работать вместе. По словам главы МИД Японии Есимаси Хаяси, это поможет поддержать международный порядок, которому угрожает развязанная Россией война в Украине.

Также Япония и Германия договорились способствовать экспорту украинского зерна в страны Азии и Африки.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает непростой, но выполнимой миссией разблокировании экспорта украинского зерна.

Он отметил, что Украина работает над различными возможностями восстановления экспорта зерновых в другие страны.

Согласно данным Украинского клуба аграрного бизнеса, за июнь Украина экспортировала 2,7 млн тонн продукции АПК альтернативными путями - это на 30% больше, чем в мае.

По словам министра АПК Николая Сольского, Украине нужно вывезти 18 млн тонн старого урожая. Еще 60 млн тонн ожидается из нового урожая. На внутреннее потребление будет направлено 20 млн тонн, а значит, экспортировать нужно суммарно 58 млн тонн урожая.

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