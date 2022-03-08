Подобный акт состоялся впервые в истории Японии.

Япония передает Украине бронежилеты, шлемы, медикаменты и другую помощь.

Об этом посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил в социальной сети Facebook.

"Сегодня состоялось подписание межправительственного соглашения в форме обмена нотами между Украиной и Японией относительно предоставления правительству Украины на безвозмездной основе защитного снаряжения для нужд Вооруженных Сил, а именно - бронежилетов, шлемов, палаток, зимней одежды, медикаментов, генераторов, камер, различного снаряжения для использования в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.

В частности, посол заявил, что подобный акт состоялся впервые в истории Японии.

"Хочу, чтобы вы знали, - Японией оказывается беспрецедентная поддержка Украине", - отметил посол.

Как сообщал УНИАН, ранее Финляндия впервые в своей истории в защиту Украины оказывает 2500 автоматических винтовок, 150 тыс. патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 тыс. пищевых наборов. Также, Швеция впервые с 1939 года оказала военную помощь.

Кроме того, Норвегия также приняла исключительное решение в поддержку Украины, отойдя от политики непредоставления оружия странам вне НАТО, находящимся в состоянии войны. Осло посылает 2000 противотанковых гранатометов.

В то же время Люксембург предоставляет Украине противотанковое оружие, а нейтральная Австрия пришлет шлемы, защитные жилеты, а также топливо.

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