Японское правительство расширило санкционный список физических и юридических лиц.

Япония ввела санкции против российских и белорусских компаний, а также запретила импорт российского золота.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Япония ввела санкции против компаний РФ и Беларуси, а также запретила импорт российского золота", - отметил он.

По информации Ермака, также японское правительство дополнило санкционный список физических и юридических лиц, в который включили вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, виолончелиста и близкого друга президента РФ Сергея Ролдугина с женой, а также родственников олигарха Алексея Мордашова.

Также под санкции попали "глава" Херсонской ОГА Владимир Сальдо и его "заместитель" Кирилл Стремоусов и 45 российских военных.

Также Токио ввел запрет на экспорт товаров для 65 организаций России и 25 компаний Беларуси.

В целом в санкционный список попали 57 граждан РФ и шесть компаний.

Как сообщал УНИАН, 30 июня стало известно, что Украина получит от Японии дополнительную гуманитарную помощь. Речь идет о $100 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: