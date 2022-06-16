Русские военные, утверждает Песков, "гарантируют безопасность" моста.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков попытался успокоить россиян, взволнованных заявлением украинского генерала Дмитрия Марченко о том, что Крымский мост в случае прихода украинских сил на полуостров будет целью номер один для поражения.

Слова Марченко Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с пропагандистами в Москве.

Русские военные, утверждает Песков, "гарантируют безопасность" моста, а командование учитывает угрозу атаки со стороны украинской армии.

"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и теми дополнительными мерами, которые принимаются по линии наших военных... Что касается упоминания нашего моста, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание", - сказал Песков.

По его словам, "это не секрет ни для их военных, ни для наших военных".

Накануне генерал Дмитрий Марченко назвал мост "путем подтягивания резервов" и заявил, что ВСУ необходимо его "обрезать".

Кроме того, Марченко уверен, что уже к сентябрю Вооруженные силы Украины будут способны перейти к контрнаступлению, если только получат необходимое вооружение.

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