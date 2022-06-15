Генерал заметил, что процесс может затянуться, если в оккупантов будет больше времени для закапывания.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, который руководит обороной Николаева с 24 февраля, прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ и освобождение захваченных территорий до конца лета при условии предоставления Украине всего необходимого вооружения.

Об этом он заявил в интервью Марченко "Радио Свобода / Крым.Реалии"

"Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Но то, что это не закончится быстро, – это факт. Но опять же: дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета. Где-то там мы проигрываем во времени, дадим им больше закопаться, да, это будет дольше. Здесь ... я никогда не брался прогнозировать. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что была в Николаеве. Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось", - заявил Марченко.

Генерал считает, что в вопросе переговоров с Россией пройдена "точка невозврата" из-за военных преступлений оккупантов. Зато Украина получила уникальный шанс отстоять свою независимость и обеспечить будущее свободной страны.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Алексей Мельник уверен, что уже совсем скоро в российско-украинской войне наступит очередной перелом. Армия России может полностью потерять свой наступательный потенциал после поступлений ВСУ военной помощи от союзников в полном объеме.

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