Приоритетом организации является проверка условий содержания военнопленных и обращения с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями.

Информация о количестве и персональных данных выведенных из "Азовстали" украинских военнослужащих, которую имеет или будет иметь в своем распоряжении Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и публично не будет обнародоваться.

Об этом "Укринформу"сообщила представительница организации Мирелла Ходейб, отвечая на вопрос, сколько украинских военных, выведенных из "Азовстали", включительно с ранеными, сейчас было зарегистрировано МККК, и будут ли опубликованы их списки.

"Эта информация является конфиденциальной. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращения с ними, предотвращение исчезновения и поддержка их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали, или тех, кого мы посетим в будущем", – сообщила представитель МККК.

Она добавила, что регистрация военнопленных организацией позволяет им "чувствовать себя защищенными по крайней мере от риска исчезнуть бесследно".

На вопрос, могут ли члены семей выведенных из "Азовстали" военнослужащих узнать в МККК, были ли они зарегистрированы организацией, Мирелла Ходейб заявила, что семьи, которые ищут информацию о пропавших без вести родственников, могут связаться с Центральным агентством розыску МККК.

Напомним, 17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовстали" защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали с "Азовстали".

18 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена на российских военнопленных.

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