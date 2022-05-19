Маляр обратилась к активистам, которые пытаются проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека.

Заявления РФ о возможном запрете обмена украинских защитников "Азовстали" - политические заявления, направленные на пропагандистский эффект.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В России есть свои политические процессы, есть свои политические группировки (...). Поэтому действительно, в течение этой операции спасения и в ходе переговоров оттуда слышим разные заявления разных людей из разных сил. Поэтому мы должны их воспринимать как политические заявления, направленные на пропагандистский эффект и пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления", - отметила Маляр.

Она подчеркнула, что все должны понимать важность процесса несмотря на желание получить больше информации.

"Продолжаются переговоры, потому что сама операция спасения имеет несколько сложных этапов. Этот процесс очень чувствителен. Любая информация, которую мы объявим публично, может навредить и самому процессу, и нашим защитникам", - отметила Маляр.

Она также обратилась к активистам, которые пытаются проводить информационные кампании по обмену того или иного конкретного человека.

"Я хочу сказать, что часто это наоборот усложняет процесс переговоров. Это история, которой должны заниматься профессионалы", - подчеркнула Маляр.

Напомним, в ОП также прокомментировали процесс переговоров об обмене бойцов "Азовстали".

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