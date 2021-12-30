Сейчас в перечень профессий, представительницы которых должны стать военнообязанными, включены журналисты, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о добровольном военном учете для женщин.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в статью 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" (№6482) и альтернативном к нему законопроект с аналогичным названием (№6482-1).

Авторами первого из них является группа народных депутатов от "Слуги народа", групп "Партия "За будущее" и "Доверие", а также внефракционные. Среди них, в частности, депутат от "СН" Максим Бужанский.

Этим законопроектом предлагается установить, что женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных.

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В то же время женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на воинский учет военнообязанных.

В ныне действующем соответствующем положении указано, что женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

Автором законопроекта №6482-1 является народный депутат от "СН" Дмитрий Костюк.

Своим законопроектом он предлагает так же определить, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных по собственному желанию. Женщины, имеющие медицинскую специальность и/или профессию, берутся на воинский учет военнообязанных.

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины 11 октября 2021 года одобрило приказ №313 "Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных".

В перечень профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналисты, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие. Позже Минобороны обещало уточнить перечень профессий.

Закон распространяется на украинок в возрасте от 18 до 60 лет.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на воинском учете. Несоблюдение этого требования будет караться штрафом. Также документы о постановке на учет будут проверять при устройстве женщин на работу. Женщины с малолетними детьми и беременные тоже берутся на воинский учет.