Алексей Арестович заявил, что женщины могут заменить мужчин на тыловых должностях.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, зачем украинкам становиться на воинский учет. Он отметил, что женщины смогут заменить мужчин на тыловых должностях.

Об этом рассказал Арестович в эфире Politeka.

"Ну гендерное равенство, простите. Женщины этого добивались всю дорогу? Вот, добились наконец-то: одни и те же требования к мужчинам и женщинам", - ответил спикер ТКГ на вопрос о том, кто додумался обязать женщин на воинский учет.

По его словам, женщины смогут заменить мужчин на тыловых специальностях.

Читайте такжеВ ВСУ разъяснили ситуацию с взятием женщин ряда профессий на военный учет"В случае полного развертывания армии, возникает вопрос: 4,5 тысячи специальностей должны занять кто? Там, деловодов, бухгалтеров… и прочие должности, которые нужны для документооборота, для финансов, и так далее. Ну и вопрос: четыре тысячи мужиков туда призвать? Так это две боевых бригады по численности. Ну, так может быть все-таки женщин призвать в тыловые специальности, чтоб они там посидели, попечатали на машинке, пока мужики будут на фронте сражаться", - заявил Арестович.

В то же время он напомнил, что становление на воинский учет не значит, что женщин будут призывать на службу.

Воинский учет для женщин - что известно

Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. Женщины должны будут стать на учет, если их профессия входит в расширенный перечень и они пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

В список профессий, представительницы которых станут военнообязанными, включены журналистки, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие.

Закон распространяется на украинок от 18 до 60 лет.

Женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонным работам, но только в военное время. В мирное время украинки могут пойти в армию добровольцами.

Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на военном учете. Несоблюдение этого требования будет наказываться штрафом. Также документы о взятии на учет будут проверяться при устройстве женщин на работу.

Вас также могут заинтересовать новости: