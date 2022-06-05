По словам Подоляка, Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники.

В Офисе президента (ОП) отреагировали на заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о якобы "психической проблеме" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Единственная "проблемная" страна в европейской семье, господин Ласло Кевер, это Венгрия, которая блокирует любые реакции на зверства России в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией", - подчеркнул он.

По словам Подоляка, подобные заявления оставят Венгрии не лучшее место в учебниках истории.

"Но летописи не горят: время всегда показывает, кто есть кто. Русские палачи убивают, насилуют и уничтожают города. Президент Зеленский бьется за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники. Позор", - добавил советник руководитель ОП.

Как сообщили 4 июня венгерские СМИ, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что когда другие страны нуждаются в помощи, то их лидеры просят о помощи, а не требуют или угрожают. Таким образом он охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского, который якобы "повышал голос" во время беседы не только с представителями венгерской власти, но и с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, в связи с этим Кевер сказал, президент Украины имеет "какую-то психическую проблему".

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