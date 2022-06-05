Ранее Ласло Кевер заявил, что у президента Украины "какая-то психическая проблема".

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о его состоянии психического здоровья.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от заключения, зафиксированного в справке", - отметил дипломат.

Коллега Кевера, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что мир с непониманием наблюдает, как Венгрия поливает грязью Украину и отбеливает Россию.

"В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе – закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена ​​довольно быстро. Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами", - подчеркнул глава ВР.

Спикер ВРУ советует Венгрии не опускаться до личных обид и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня, а это предоставление оружия Украины для самозащиты.

"И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь, – такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку российскому агрессору", - добавил Стефанчук.

Как стало известно из венгерских СМИ 4 июня, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что когда другие страны нуждаются в помощи, то их лидеры обращаются с просьбой о помощи, а не с требованиями или угрозами. Таким образом он охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского, который якобы "поднимал голос" в разговорах не только с официальным Будапештом, но и с канцлером Германии. В частности, в связи с этим Кевер сказал, что у президента Украины "какая-то психическая проблема".

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