Подоляк отметил, что эта инициатива получила справедливую негативную оценку от многих европейских лидеров.

Меркель призвала Евросоюз начать переговоры высокого уровня с Путиным / Reuters

В Офисе президента Украины считают странной инициативу Германии и Франции о возобновлении саммитов Россия – Европейский Союз и расценивают ее, как прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Мягко говоря, это одна из самых странных инициатив из всех, которые прозвучали за последнее время в европейских столицах», - заявил он.

Подоляк отметил, что эта инициатива получила очень справедливую негативную оценку от многих европейских лидеров. «Вряд ли можно что-то добавить к позициям Нидерландов, Польши, стран Балтии по этой инициативе. Они исчерпывающе объяснили, почему такие предложения из европейских столиц для руководства РФ – прямое и безусловное проявление слабости и непоследовательности», - указал советник руководителя ОП.

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В то же время, как подчеркнул Подоляк, то, как именно такие предложения соотносятся с ролью посредников Германии и Франции в диалоге в Нормандском формате и соотносятся ли вообще – вопрос, который должен быть проработан по линии Министерства иностранных дел Украины.

23 июня издание Financial Times сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы ЕС рассмотрел возможность приглашения российского президента Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС, эту инициативу поддерживает и президент Франции Эммануэль Макрон.

Послы Франции и Германии на заседании комитета постоянных представителей ЕС 23 июня в Брюсселе выдвинули в последний момент предложение о проведении встречи на высшем уровне с Путиным как возможного способа восстановления отношений, которые, по оценкам блока, находятся в "отрицательной спирали".

Кроме того, как сообщило издание Politico, Меркель призвала Евросоюз начать переговоры высокого уровня с Путиным. Макрон заявил, что Европейский Союз должен возобновить диалог с Россией для обеспечения стабильности в Европе.

По данным Bloomberg, лидеры стран - членов ЕС отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным.

25 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал послов Германии и Франции для разъяснения намерения Берлина и Парижа вести прямые переговоры с Путиным.

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Автор: Константин Гончаров