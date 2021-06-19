Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым иметь интенсивный диалог между Евросоюзом и Россией.
Об этом она заявила в Берлине перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает DW.
"Россия для нас - большой вызов, но Россия также является большой соседкой ЕС на континенте. Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как тяжело это не было бы", - сказала Меркель.
По ее словам, "если президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным как президентом России и ведет очень открытый диалог, то по крайней мере оправдано, что мы с европейской стороны делаем то же самое".
Меркель отметила, что только благодаря переговорам можно прозондировать позиции друг друга. И здесь ничего не меняет тот факт, что все страны ЕС подвергаются гибридным атакам со стороны России и что в вопросе урегулирования на Востоке Украины есть лишь незначительный прогресс, отметила Меркель.
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Эммануэль Макрон согласился с Меркель и, в свою очередь, подчеркнул важность выработать общую линию ЕС в отношении России.
Сам вопрос отношений с Россией будет одним из главных в повестке дня саммита ЕС, который состоится в конце следующей недели. Лидеры Германии и Франции ранее нередко проводили консультации перед важными саммитами ЕС, чтобы согласовать позиции.
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