Только путем переговоров можно прозондировать позиции друг друга, убеждена канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым иметь интенсивный диалог между Евросоюзом и Россией.

Об этом она заявила в Берлине перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает DW.

"Россия для нас - большой вызов, но Россия также является большой соседкой ЕС на континенте. Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как тяжело это не было бы", - сказала Меркель.

По ее словам, "если президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным как президентом России и ведет очень открытый диалог, то по крайней мере оправдано, что мы с европейской стороны делаем то же самое".

Меркель отметила, что только благодаря переговорам можно прозондировать позиции друг друга. И здесь ничего не меняет тот факт, что все страны ЕС подвергаются гибридным атакам со стороны России и что в вопросе урегулирования на Востоке Украины есть лишь незначительный прогресс, отметила Меркель.

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Эммануэль Макрон согласился с Меркель и, в свою очередь, подчеркнул важность выработать общую линию ЕС в отношении России.

Сам вопрос отношений с Россией будет одним из главных в повестке дня саммита ЕС, который состоится в конце следующей недели. Лидеры Германии и Франции ранее нередко проводили консультации перед важными саммитами ЕС, чтобы согласовать позиции.

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Автор: Александр Топчий