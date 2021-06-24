Канцлер Германии Ангела Меркель намерена пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС, ее идею поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.
Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters и Financial Times.
На встречу в таком формате европейские лидеры готовы, чтобы попытаться улучшить отношения с РФ. Владимира Путина не приглашали на саммиты ЕС после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Отмечается, что такая инициатива прозвучала после встречи президента США Джо Байдена в Женеве с Путиным 16 июня. Франция и Германия обеспокоены тем, что подход ЕС к России в последние годы в основном был сосредоточен на санкциях против Москвы.
"Нам нужно обсудить, как выйти из этой негативной спирали, но мы должны двигаться вместе", - сообщил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.
При этом он отметил, что некоторые страны Балтии могут не согласиться на такой саммит.
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Также СМИ пишут, что послы Германии и Франции уже озвучили новые предложения на встрече с представителями ЕС в Брюсселе.
Отмечается, что Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и госсекретарь США Энтони Блинкен приезжали в Берлин для переговоров с Меркель.
Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил, что франко-немецкая инициатива вызвала "вонь" среди других стран-членов ЕС, которые выразили разочарование в связи с "вмешательством в последнюю минуту" накануне саммита.
Сообщается, что другой представитель государства-члена ЕС назвал вмешательство "не очень полезным", а его коллега добавил, что европейские страны "все еще анализируют" неожиданный шаг.
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