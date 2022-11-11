По словам Пескова, обращения Путина к участникам саммита G20 не будет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать решение военного руководства отвести войска из правобережья Херсонской области, но упомянул о переговорах.

Слова Пескова цитирует ряд российских пропагандистских изданий. Выступая 11 октября в Кремле, Песков заявил, что "достичь целей "спецоперации" (войны - ред.) можно мирными переговорами", но тут же добавил, что "переговоры невозможны в силу позиции украинской стороны".

На вопрос, считают ли в Кремле унизительным уход войск из Херсона, Песков ответил отрицательно. "Мне нечего добавить, нечего сказать по этой теме. Здесь за какими-то расширяющими комментариями я попрошу обращаться в министерство обороны", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Также Песков добавил, что Херсонская область остается якобы "субъектом" РФ, подчеркнув, что Россия не жалеет о попытке аннексировать Херсон.

По его словам, обращения Путина к участникам саммита G20 не будет.

Переговоры с Россией

На фоне слухов в американских СМИ о якобы склонении Украины к переговорам с Москвой президент США Джо Байден подчеркнул, что никаких компромиссов относительно территориальных уступок Вашингтон не имеет в виду.

Источники "Украинской правды" в дипломатических кругах тоже отметили, что Америка не требовала от Украины сесть за стол переговоров с россиянами - Киев просили только не так резко посылать оккупантов.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, ответил, что Киев готов к мирному решению по войне после полного вывода российских войск и освобождения всей Украины включительно с Крымом: "Я не захлопывал дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Такой, которая готова признать, что они оккупанты".

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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