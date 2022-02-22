В ОБСЕ считают, что это признание лишь разожжет дальнейшее напряжение в регионе.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла призывают Россию отменить решение о признании "независимости" оккупированных частей Донбасса.

Как сказано на сайте ОБСЕ, они решительно осуждают решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей "независимыми".

"Этот шаг является нарушением международного права и фундаментальных принципов ОБСЕ и противоречит Минским договоренностям", - говорится в их заявлении.

Они напомнили, что, как и все страны-участницы ОБСЕ, Россия взяла обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность других стран.

"Мы призываем Россию немедленно отменить это решение", - отмечается в заявлении.

Руководство ОБСЕ считает, что "признание лишь разожжет дальнейшее напряжение и разъединит население, проживающее в этих регионах, от остальной всей их страны - Украины".

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них, в частности, Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.