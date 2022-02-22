Министр рассказал о планах сотрудничества Украины с ЕСПЧ.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина готовится подавать дополнительные материалы в Европейский суд по правам человека относительно действий России на Донбассе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Каждое свое утро я начинаю с того, что отвожу детей в школу и садик. И ни один спич агрессивного диктатора (президента РФ Владимира Путина – Ред.) из соседнего государства это правило изменить не сможет", – отметил министр.

Малюська отметил, что "спич и последующие действия мимо ушей не пропустили".

"Готовимся подавать дополнительные материалы в ЕСПЧ относительно действий России на Донбассе", – рассказал он.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". В них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство в связи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: