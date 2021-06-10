Законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает президента Российской Федерации Владимира Путина заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов РФ, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив.

Об этом говорится в комментарии главы МИД, который есть в распоряжении УНИАН.

Министр отметил, что законопроект о коренных народах, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины.

В этой связи глава МИД сказал, что этот законопроект "не имеет ничего общего с произвольными интерпретациями Владимира Путина".

"Термин "коренные народы" устоявшийся в международном праве, в частности Декларации ООН 2007 года о правах коренных народов. Предложенный президентом законопроект воплощает ведущие нормы международного права в национальном законодательстве. Определяется, какие народы можно считать коренными: это самобытные этнические сообщества, которые сформировались на территории Украина, составляют этническое меньшинство и не имеют собственного государства", - подчеркнул Кулеба.

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Министр напомнил, что в Украине это, прежде всего, крымские татары, караимы и крымчаки.

"Конституция Украины прямо и недвусмысленно гарантирует равенство всех граждан в Украине независимо от этнического происхождения и отдельно устанавливает обязанность государства защищать коренные народы и национальные меньшинства. Поэтому заявления о каких-то притеснениях в результате принятия предложенного закона о коренных народах не соответствуют действительности", - отметил министр.

Кулеба также подчеркнул, что в Украине никогда не подавлялись права русского национального меньшинства, а защита и поддержка функционирования украинского языка как государственного является нормальным процессом. Кроме того, защита права человека на общение на украинском языке в Украине по определению не может представлять угрозы использованию других языков.

"Вместе с тем, широко известны факты притеснений национальных меньшинств и коренных народов в самой России. В частности, продолжается репрессивная политика в отношении общественных организаций украинцев в РФ. В 2010 году Верховный суд РФ ликвидировал Федеральную национально-культурную автономию украинцев России. В мае 2012 года Верховный суд РФ ликвидировал Объединение украинцев России, исключил его из Единого государственного реестра юридических лиц. В 2017 году московские власти ликвидировала Библиотеку украинской литературы. В июле 2019 года Генеральная прокуратура РФ признала Всемирный Конгресс Украинцев (СКУ) "нежелательной организацией" на территории РФ", - напомнил Кулеба.

Руководитель МИД заявил, что Украина решительно протестует против таких репрессивных действий.

Кроме того, по словам министра, Россия продолжает политику репрессий против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму. Также Россия игнорирует требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и продолжает практику позорных судилищ против крымскотатарского народа и всячески ущемляет права крымскотатарского народа, в частности право на образование.

Министр заявил, что призывает международное сообщество ужесточить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее уважать фундаментальные права человека и национальных меньшинств.

"Руководству России следует заняться обеспечением прав национальных меньшинств и коренных народов Российской Федерации, а не манипуляциями в отношении украинских законодательных инициатив, которые полностью соответствуют международному праву. Наше государство добросовестно соблюдает все взятые на себя обязательства в области защиты национальных меньшинств и коренных народов", - подчеркнул Кулеба.

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Украинские власти и МИД в частности на постоянной основе взаимодействуют с ООН, ОБСЕ и Советом Европы в соответствии с международно-правовыми обязательствами Украины, в частности в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов, Европейской конвенцией по правам человека, Европейской социальной хартией, Международным пактом о гражданских и политических правах и Международным пактом о социальных, культурных и экономических правах.

Как сообщал УНИАН, 18 мая Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№5506).

"Этот документ определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов", - сообщали в Офисе президента.

8 июня в Госдуме России отреагировали на инициативу Зеленского принять закон о коренных народах Украины. В связи с этим в Госдуме приняли заявление, что РФ осуждает этот документ из-за отсутствия в нем упоминания о русских.

9 июня в эфире российского телевидения Путин раскритиковал законодательную инициативу президента Украины относительно урегулирования статуса и о правах коренных народов и сравнил её с идеями нацистской Германии.

"Вообще само по себе разделение на коренные, первосортные и второсортные категории людей уже совершенно точно смахивает на теорию и практику нацистской Германии. Как быть людям со смешанной кровью? Сам Зеленский - еврей по национальности, у него, может, там кровь намешана. Что делать с этими людьми? Им будут, как в нацистской Германии, измерять черепа, другие части тела? Как определяли настоящих арийцев, так будут определять и настоящих украинцев?", - сказал Путин.

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Автор: Виталий Саенко