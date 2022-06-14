Не позднее 15 июля суд должен провести повторные выборы.

В Конституционном суде Украины не смогли избрать нового председателя.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

"Сегодня состоялись выборы председателя Конституционного суда. Ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов судей", - рассказала она.

Согласно Конституции, закону и регламенту суда выборы председателя КСУ проходят путем тайного голосования судьями, а избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее 10 судей.

По словам Совгири, если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предварительных выборов председателя суда.

"Таким образом, не позднее 15 июля КСУУ должен провести повторные выборы", - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отстранил экс-главу КСУ Александра Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Президент назвал его "лицом, которое на протяжении долгих лет вредило государственным интересам Украины".

Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого. Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего главы ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, что в городе Зугрэсе в Донецкой области.

14 июля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В свою очередь, в Офисе президента заявили, что считают решение КАС ВС попыткой защитить коррупционную систему и собираются подавать апелляцию на это решение. У Зеленского считают, что Тупицкого пытаются повернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы тем же антиконституционным способом, которым была уничтожена, например, уголовная ответственность за ложь в декларациях".

В Верховном суде объяснили, что президент Украины обязан действовать только в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами Украины. Коллегия судей считает, что издание президентом акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.

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