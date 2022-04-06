Конституционный суд Украины принял решение об усилении социальной защиты военнослужащих.
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
Она отметила, что решение об усилении социальной защиты военнослужащих Суд принял по делу по конституционной жалобе Полищука Сергея Алексеевича относительно соответствия Конституции положений п. 4 ст. 16-3 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
"Гарантии касаются военнослужащих, военнообязанных или резервистов, которым установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности без установления инвалидности", - пояснила Совгиря.
Подробнее о содержании решения КСУ будет сообщено после его официального обнародования, добавила депутат.