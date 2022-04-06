Гарантии касаются военнослужащих, военнообязанных или резервистов, которым установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности без установления инвалидности.

Конституционный суд Украины принял решение об усилении социальной защиты военнослужащих.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Она отметила, что решение об усилении социальной защиты военнослужащих Суд принял по делу по конституционной жалобе Полищука Сергея Алексеевича относительно соответствия Конституции положений п. 4 ст. 16-3 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Гарантии касаются военнослужащих, военнообязанных или резервистов, которым установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности без установления инвалидности", - пояснила Совгиря.

Подробнее о содержании решения КСУ будет сообщено после его официального обнародования, добавила депутат.

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