Совгиря перечислила, кого будет касаться усиления соцзащиты \ фото УНИАН, Арсен Петров

Конституционный суд Украины принял решение об усилении социальной защиты военнослужащих.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Она отметила, что решение об усилении социальной защиты военнослужащих Суд принял по делу по конституционной жалобе Полищука Сергея Алексеевича относительно соответствия Конституции положений п. 4 ст. 16-3 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Гарантии касаются военнослужащих, военнообязанных или резервистов, которым установлена инвалидность или степень утраты трудоспособности без установления инвалидности", - пояснила Совгиря.

Подробнее о содержании решения КСУ будет сообщено после его официального обнародования, добавила депутат.

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