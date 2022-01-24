В опубликованном на сайте ведомства заявлении назвали слова Порошенко о том, что он не может выехать за границу, "очередными информационными манипуляциями".

В Государственном бюро расследований заявили, что экс-президент, народный депутат Украины Петр Порошенко, которого суд обязал сдать документы для выезда за границу, до сих пор этого не сделал.

В опубликованной на сайте ведомства заявлении назвали слова Порошенко о том, что он не может выехать за границу, "очередными информационными манипуляциями".

В ведомстве напомнили, что 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

"При таких обстоятельствах подозреваемый Порошенко обязан сдать свои заграничные паспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данная обязанность подозреваемый не выполнена", - подчеркнули в ГБР.

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Подозрение Порошенко в госизмене

ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко является одним из фигурантов дела. Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой внесения около 1 млрд грн залога.

Адвокаты и прокуроры обжаловали соответствующее решение суда.

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