Санкции согласовывались на внеочередной встрече послов Евросоюза.

Послы Евросоюза согласовали санкции против России в связи с признанием ею ОРДЛО.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня утром завершилась внеочередная встреча послов ЕС по Украине и России. Соглашение о санкциях (замораживание активов и запрет на выдачу виз)", - написал журналист в Твиттере, отметив, что санкции планируются против физический и юридическиз лиц.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". У них Путин для "поддержания мира" поручает ввести российские войска на территорию ОРДЛО.

После этого Путин подписал с главарями "Л/ДНР" "договор о дружбе и сотрудничестве с Россией".

Президент США Джо Байден уже подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В Европе назвали признание независимости "ЛДНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины. В частности, сегодня стало известно, что Федеральное правительство Германии остановило процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" после признания Россией террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".