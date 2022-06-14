Сейчас продолжается стандартная процедура, продолжительность которой может различаться в зависимости от обстоятельств.

Европейская комиссия еще не решила, предоставлять ли Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

По словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, работа над этим вопросом продолжается, передает "Европейская правда".

"Я читал в прессе, что Комиссия уже решила, но это полная неправда. Комиссия вчера ничего не решала. Проводились дебаты, которые позволят членам коллегии еврокомиссаров высказать их мнения и взгляды по этому вопросу, чтобы подготовить решение в пятницу", - сказал Мамер.

Он добавил, что сейчас идет стандартная процедура, продолжительность которой может различаться в зависимости от обстоятельств.

"Теперь службы финализируют документы, в среду будет встреча глав департаментов, которые, если все пойдет хорошо, подтвердят повестку дня коллегии, и в пятницу будут дебаты и, надеемся, решения", - добавил спикер.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. В то же время окончательное решение остается за Европейским советом.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

После подачи заявки Украины, аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Сейчас Еврокомиссия готовит заключение о соответствии Украины критериям членства в Евросоюзе.

Уже на следующей неделе ожидается заключение ЕК, после чего решение будет принимать Европейский совет. Заседание должно состояться 23-24 июня.

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