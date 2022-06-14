Михаил Подоляк напомнил Ираклию Гарибашвили, что ценности важнее выгоды.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко ответил премьер-министру Грузии Ираклия Гарибашвили о вступлении Украины в Европейский союз. Он указал, что украинцы платят за свой выбор страшную цену.

Об этом советник главы ОПУ сообщил в Twitter.

По его словам, Украина не записывалась в очередь на смерть от российских ракет.

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, Ираклий Гарибашвили. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией", – говорится в сообщении.

При этом он указал, что большую цену так же платит и Евросоюз, чтобы защитить западную цивилизацию.

"Ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?" - подытожил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. После этого аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

По словам журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, вероятно Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове, но с условиями. Однако, по Грузии остаются вопросы.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявили, что если кому-то членство в ЕС и полагается, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове.

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