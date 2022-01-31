Всего исследователи выделили 7 основных мифов, которые активно продвигает роспропаганда.

Проект Евросоюза "ЕС против дезинформации" назвал основные мифы российской пропаганды относительно Украины, приведя их опровержение.

Материал опубликовало представительство ЕС в Украине.

Миф 1 - якобы нынешнее напряжение между Россией и коллективным Западом стало следствием агрессивного поведения Украины и ее западных партнеров, а Россия лишь "защищает свои законные интересы".

"Правда заключается в том, что Россия продолжает нарушать международное законодательство и другие принятые ею же соглашения. Незаконно аннексировав Крымский полуостров и совершая акты вооруженной агрессии против Украины, Россия, одна из постоянных членов Совета Безопасности ООН, нарушила по меньшей мере 12 международных и двусторонних договоров... действия России, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в частности на Донбассе, являются незаконными", - говорится в опровержении.

Миф 2 - войну на Донбассе спровоцировала ситуация в Украине. Есть доказательства того, что Украина совершает зверства против русскоязычного населения на востоке страны. Россия должна была вмешаться, в том числе и потому, что Украина и Россия — "одна нация". Украина просто принадлежит к "привилегированной сфере влияния" России.

В опровержении авторы исследования называют обвинения РФ в "геноциде" украинцев на востоке абсурдными. Они отмечают, что доказательств "зверств" Украины на Донбассе и нападения на мирное население нет. Кроме того, исследователи напоминают, что РФ часто распространяет вымышленные истории.

Авторы материала также прокомментировали распространенное утверждение об "едином народе".

"Распространенное утверждение о том, что Украина и Россия — "одна нация", является одним из древнейших и самых прочных мифов, которые используются против Украины. Даже с исторической перспективы этот аргумент не держится. Хотя эти народы имеют общие корни времен Киевской Руси, которая существовала с IX до середины XIII века, представление, что украинцы и русские — одна нация даже 800 лет спустя, — просто неправда", - говорится в материале.

Миф 3 - Запад якобы не заинтересован в Украине, поэтому она вынуждена обратиться за помощью к РФ.

Российская пропаганда часто утверждает, что России якобы когда-то пообещали, что НАТО не будет расширяться, и если бы это обещание было выполнено - России сейчас не приходилось бы защищаться. Впрочем, на самом деле такого устного обещания советскому лидеру Михаилу Горбачеву не давали. В частности, он сам опроверг это утверждение в интервью 2014 года, заявив, что тема расширения НАТО вообще не обсуждалась.

Мифы 4 и 5 - из-за "агрессивного расширения НАТО" Россия якобы "окружена врагами" и ей приходится защищаться.

Авторы материала напоминают, что менее 1/16 сухопутной границы России является общей со странами-членами НАТО, и лишь пятеро из 14 соседей РФ являются членами Альянса. При этом, Россия имеет одну из крупнейших армий в мире с наибольшим количеством ядерного оружия. В то же время в опровержении отмечают, что Украина, как суверенное государство, имеет полное право сама определять, с кем вступать в союзы.

Миф 6 - Россия не может считаться ответственной за нынешнее напряжение, потому что якобы это Украина нарушает Минские договоренности, а Запад продолжает вооружать ее, поэтому Россия в ответ на эту провокацию усиливает защиту своих границ.

"На самом деле именно Россия собрала 140 тыс. военных и военную технику на границах Украины, в том числе и на незаконно аннексированном Крымском полуострове. Россия является стороной Минских соглашений, и это самые свежие официальные документы, в которых Россия подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в опровержении.

Миф 7 - ЕС в любом случае "слаб и неактуален".

Авторы материала замечают, что этот миф российский истеблишмент упорно продвигает. Однако это далеко от реальности.

"ЕС также является крупнейшей в мире интегрированной экономической зоной и крупнейшим торговым партнером Украины. Масштабное Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной сближает Украину и ЕС, поддерживая реформы в Украине, открывая для нее единый рынок ЕС, согласовывая законы, стандарты и правила в разных секторах", - отметили в материале.

Читайте такжеПытались обойти санкции: новый канал Russia Today заблокировали на YouTubeКак сообщал УНИАН, Россия не только стягивает все больше войск к границам Украины и тратит на это сотни миллионов долларов. Параллельно Кремль привел в полную боеготовность и информационные войска. Журналисты выяснили, как работают и сколько зарабатывают российские пропагандисты.

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