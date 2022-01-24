Секретарь СНБо ушел от ответа на вопрос, является ли владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев представителем этой "колонны".

Спецслужбы отслеживают деятельность российской "пятой колонны" в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совбеза.

"Все происходящее со стороны Российской Федерации и "пятая колонна", которая находится на территории нашей страны, она отслеживается соответствующими службами. Мы строим демократию в условиях войны, и это очень сложно. Проще работают авторитарные режимы, где решения принимают один или несколько человек. У нас такого быть не может", – сказал Данилов.

В то же время на уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, является ли бывший народный депутат, владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев представителем "пятой колонны", Данилов отметил, что не может ответить на этот вопрос.

"Коллеги, вы переходите на личности. У меня такой возможности и права нет. Есть ли у меня желание действовать совсем другим способом? Есть. Но я нахожусь на должности и не могу позволить себе таких вещей. Много ли таких мураевых в нашей стране? Да, они есть, мы их всех знаем, вы знаете, и это признак нашей демократии. Потому что, если представители "пятой колонны" находятся в Верховной Раде, то где еще может быть больше демократии, чем в нашей стране? Может, с этим надо рано или поздно заканчивать? Я сторонник того, чтобы как можно скорее", – отметил Данилов.

При этом Данилов заявил, что рассмотрит санкции против телеканала "Наш" в случае получения от спецслужб соответствующих документов.

"Что касается работы тех или иных каналов, то если будет соответствующее обращение тех институтов, которые имеют на это право, чтобы мы этот вопрос рассмотрели на заседании СНБО, мы его обязательно рассмотрим. На сегодняшний день, в настоящее время у нас таких документов для отработки нет. Если они появятся завтра, мы очень срочно и быстро будем рассматривать", - сказал он.

По словам Данилова, вопрос национальной безопасности, чистоты информационного пространства находится под постоянным контролем СНБО.

"Раздувать ситуацию, отправлять сюда постоянно русски нарративы - у нас такого не будет. Но для этого нужны соответствующие документы соответствующих институтов", - подчеркнул Данилов.

Читайте такжеНацсовет оштрафовал телеканалы Медведчука за разжигание войныНапомним, на днях в МИД Британии заявили, что Россия собирается назначить Мураева главой оккупационной администрации после вторжения в Украину. В официальном пресс-релизе было указано, что Кремль рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины и надеется поставить в Киеве пророссийского лидера.

Мураев отреагировал на эту информацию заявлением, что на данный момент находится под санкциями РФ из-за конфликта с депутатом от "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

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