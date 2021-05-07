Представители Белого дома пояснили, что зачеркнули эту часть, поскольку она не отражает официальную политику администрации.

Пресс-служба Белого дома внесла изменения в слова заместителя главы администрации Карин Жан-Пьер о поддержке вступления Украины в НАТО.

Саму стенограмму встречи Жан-Пьер с прессой опубликовали на сайте Белого дома.

Карин Жан-Пьер отвечала на вопросы журналистов, находясь в президентском самолете. Она прокомментировала возможное вступление Украины в НАТО.

"Я говорю, что Укр... да. Да. Как я уже говорила, администрация Байдена стремится, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, если они выполнят обязательства для членства и будут способствовать безопасности в евроатлантическом регионе", - сказала она.

Впоследствии в стенограмме первую часть ответа зачеркнули.

Представители Белого дома объяснили, что зачеркнули эту часть, поскольку она не отражает официальную политику администрации, а сама Жан-Пьер якобы "обмолвилась", пишет New York Post.

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Участие Украины в саммите НАТО в июне

Ранее в социальных сетях появилась информация, что официальных представителей Украины якобы не пригласили для участия в саммите Альянса, который состоится в Брюсселе 14 июня.

В комментарии УНИАН официальный представитель Альянса из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщил, что повестка дня и формат саммита будут обнародованы ближе к 14 июня - дню проведения мероприятия. По его словам, в основе повестки дня нынешнего саммита Альянса будет стратегия "НАТО-2030".

В пресс-службе Офиса президента Украины, ссылаясь на заявление руководителя ОП Андрея Ермака, сообщили УНИАН, что пока нет подтверждения участия главы государства Владимира Зеленского в саммите НАТО.

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Стратегия НАТО-2030: что известно

8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт обзору стратегии "НАТО-2030".

21 октября Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией по поводу формирования видения стратегии "НАТО-2030".

Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса отметил, что продолжит консультации относительно стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.

В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит станет уникальной возможностью укрепить НАТО как неизменное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решения относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", предназначенной для ответа на вызовы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угрозы терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - заявил Столтенберг.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что участники саммита НАТО дадут "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий для членства в Альянсе.

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Автор: Олег Давыгора