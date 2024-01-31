Указывается, что такие беспорядки в рядах руководства Украины происходят в особенно опасный момент.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретились вечером 29 января, но решение об увольнении генерала принято не было.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на народного депутата Украины, который говорил на условиях анонимности. По его словам, одним из камней преткновения для правительства было отсутствие немедленной замены генералу Залужному.

Вместе с тем в публикации со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника указывается, что правительство Зеленского действительно планировало уволить главнокомандующего, но отступило после того, как эта новость просочилась в СМИ. Сейчас они замедляют процесс, заявил источник.

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NYT утверждает, что судьба генерала Залужного оказалась под вопросом из-за неудачного контрнаступления ВСУ. И что такие беспорядки в рядах руководства происходят в особенно опасный момент для Украины: Россия усилила атаки на поле боя и одновременно активизировала свою пропагандистскую кампанию, направленную на подрыв поддержки Киева на Западе.

"Устранение генерала Залужного также может привести к острой политической проблеме для Зеленского. В некоторых опросах общественного мнения нынешний военачальник считается более популярным, чем президент, и его увольнение может быть воспринято некоторыми как шаг, направленный на умаление генерала как потенциального политического оппонента", - пишет издание.

Украинские политологи считают генерала вероятным соперником Зеленского, если выборы, приостановленные из-за военного положения, возобновятся.

Кроме того, как указывает издание, на происходящее жалуются некоторые солдаты.

"Залужный пользуется очень высоким авторитетом в армии", - заявил лейтенант Павел Величко 101-й бригады территориальной обороны Украины.

По его мнению, увольнение генерала станет "сигналом для командиров всех рангов: "как бы хорошо вы ни выполняли свою работу, вас могут отстранить без причины".

"Если какой-либо шаг по замене генерала будет рассматриваться как чисто политическая, а не военная необходимость, Зеленский может столкнуться с негативной реакцией не только среди оппозиционных политиков, но и среди общественности", - констатирует NYT.

Уволен ли Залужный - что сообщалось

Напомним, новая волна слухов об увольнении Валерия Залужного разошлась в СМИ в понедельник, 29 января. В Офисе президента Украины информацию опровергли.

И в Минобороны Украины сразу же сообщили, что информация якобы об "отставке" Залужного является ложной.

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