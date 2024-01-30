Стоит ждать новой атаки на Крымский мост, считают журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский идет на большой риск, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции внутри страны. В частности, речь идет о более агрессивных ударах по российским объектам.

Как говорится в статье Time, пока Россия переводит свою экономику на военные рельсы, Украина сталкивается с необходимостью мобилизовать сотни тысяч новобранцев, а также с проблемами с помощью от союзников. В это время американские избиратели все больше расходятся во мнениях, сможет ли страна вернуть оккупированные территории.

Издание отмечает, что даже если Украине удастся мобилизовать еще 500 тысяч военнослужащих, это не поможет в войне против страны-агрессора с гораздо большим населением и экономикой. Поэтому власти пытаются расширить собственное оборонное производство, в частности - беспилотных летательных аппаратов, которые могут поражать цели в РФ.

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Журналисты отмечают, что сейчас возросла вероятность убийств российских чиновников, связанных с войной, а также частых атак БПЛА и ракет по оккупированному Крыму и российской военной и экономической инфраструктуре. Кроме того, под ударом могут оказаться нефтяные и зерновые объекты в Черном море, а также Крымский мост.

"Любая из этих атак (а возможных целей много) сопряжена с риском возмездия со стороны Путина, что приведет к более непосредственному вовлечению НАТО в конфликт. Ни Россия, ни НАТО не хотят такого расширения, но войны начинают жить своей собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков - в данном случае Зеленский - становится непредсказуемым игроком, за которым теперь нужно следить", - добавляет Time.

Атаки по территории РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, в январе в поселке Усть-Луга под Санкт-Петербургом загорелся нефтяной терминал морского порта компании "Новатэк". По нашим данным, эту операцию провела СБУ, были задействованы дроны-камикадзе.

25 января горел нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе, его атаковали беспилотники. Из-за атаки он остановил переработку нефти.

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