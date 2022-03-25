Марк Рютте отмечает, что быстрой процедуры вступления в Евросоюз не существует.

Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте отмечает, что ускоренный процесс вступления Украины в Европейский Союз вызовет разочарование среди стран Западных Балкан.

Об этом сообщает Politico.

В частности, Рютте предостерегает от ускоренного процесса вступления Украины в ЕС.

"Вступление в ЕС - это процесс. Нет быстрой процедуры для присоединения. Если бы мы сделали это, мы превратили бы процесс вступления в политический процесс, и этого не должно произойти", - заявил Рютте.

Он предупредил, что предоставление Украине особой роли для вступления в ЕС может вызвать серьезное разочарование среди других стран, которые также хотят присоединиться к Евросоюзу.

"Риск такого ускорения заключается в том, что стабильность на Западных Балканах может быть под угрозой, поскольку там страны также хотят присоединиться: Северная Македония и Албания", - подчеркнул Рютте и добавил, что это чувствительный вопрос.

Ускоренный процесс вступления Украины в ЕС: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

На саммите ЕС 24-25 марта лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза подтвердили признание европейских стремлений Украины и ожидают выводы Европейской комиссии по поводу готовности Украины получить статус кандидата на вступление.