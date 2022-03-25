Еврокомиссия должна подготовить заключения по заявке Украины о получении статуса кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры государств и правительств стран-членов Евросоюза подтвердили признание европейских стремлений Украины и ожидают выводы Европейской комиссии по поводу готовности Украины получить статус кандидата на вступление.

Об этом говорится в их выводах по результатам саммита Евросоюза, обнародованных на сайте Европейского совета.

"Европейский Союз выступает на стороне Украины и ее народа, и Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские стремления и европейский выбор Украины, как это отмечено в Соглашении об ассоциации", - говорится в выводах.

В связи с этим Евросовет подтверждает просьбу к Европейской комиссии подготовить и направить выводы о готовности Украины к получению статуса кандидата на вступление в соответствии с положениями соответствующих соглашений Евросоюза.

Также лидеры государств и правительств стран-членов ЕС заявили, что Евросоюз продолжит оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку Украине.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.