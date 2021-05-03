По словам Зеленского, украинцы воюют на востоке не только за независимость своей страны, но и за спокойствие на европейском континенте.

Президент Владимир Зеленский считает, что вступление Украины будет способствовать укреплению Евросоюза.

Об этом он заявил во время дискуссии с президентами Польши, Эстонии, Латвии, Литвы о будущем европейской политики во время мероприятий по случаю 230-й годовщины принятия польской конституции в Варшаве. Трансляцию мероприятия осуществляла Канцелярия президента Польши в Facebook.

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Зеленский выразил благодарность лидерам Польши и стран Балтии за поддержку Украины.

«Если украинцы отдали за это желание (быть в Евросоюзе - УНИАН) свои жизни на Майдане Незалежности - мне кажется, что Украина является мощной страной, которая только укрепит Евросоюз, и она это показывает - она ​​воюет на востоке за свою независимость и воюет не только за независимость Украины, но и за спокойствие на европейском континенте», - заявил он.

Обращаясь к президентам Польши и балтийских государств, Зеленский призвал воспринимать Украину как равноправного партнера.

«Касательно Украины в Европейском Союзе. Вы знаете, мне кажется, что странам ЕС нужно понять, что нас, Украину, не нужно приглашать 20 лет в Европейский Союз, нас надо там видеть как равноправного партнера, как партнера неотъемлемого», - сказал он.

Что этому предшествовало

15 апреля Зеленский выразил убеждение, что пришло время для получения Украиной Плана действий по членству в НАТО и плана вступления в Евросоюз.

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Автор: Константин Гончаров