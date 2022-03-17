Именно молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну, заявил дипломат.

Посол Украины Андрей Мельник жестко ответил на призыв немецкого канцлера Олафа Шольца не оскорблять граждан России, потому что они якобы не несут ответственность за войну в Украине.

Ответ дипломата появился в его Twitter.

Мельник обратил внимание, что ракеты на мирные города сбрасывает не Путин – это делают россияне.

"Это война России на уничтожение против Украины. Точка. Это российские, а не инопланетные пилоты бомбят украинские города, убивая женщин и детей. Само молчаливое российское общество де-факто поддерживает войну. Путин - это лишь вершина айсберга", - отметил Мельник.

Что предшествовало

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц в Twitter назвал недопустимым якобы травлю россиян за рубежом, поскольку только Путин, мол, несет ответственность за развязанную войну против Украины.

Сегодня во время выступления в Бундестаге президент Владимир Зеленский открыто обвинил немецкое правительство в заигрывании с Россией, напомнив депутатам о манипуляциях с "Северным потоком-2".

Украинский глава заявил немцам, что те сделали ставку на ведение бизнеса с россиянами, тогда как нужно было предотвратить широкомасштабной войне в Восточной Европе.

Шольца Зеленский обвинил в возведении стены между свободой и неволей.

В декабре 2021 года, по данным опроса Левада-центр, 32% россиян поддерживали имперскую политику Владимира Путина, когда тот угрожал Украине и Западу войной.

Вас также могут заинтересовать новости: