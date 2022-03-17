Накануне Зеленский обвинил правительство Шольца в слабой позиции по агрессии России.

Канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту граждан России, которых за рубежом якобы травят.

Об этом он написал в Twitter.

Глава правительства ФРГ заявил, что поддерживает позицию ЕС и будет оказывать быструю и неотложную помощь украинским беженцам, поблагодарив волонтеров за помощь.

При этом он выразил недовольство якобы травлей россиян за рубежом.

"Абсолютно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Только он один несет ответственность за это", - написал Шольц.

Сегодня во время выступления в Бундестаге президент Владимир Зеленский открыто обвинил немецкое правительство в заигрывании с Россией, напомнив депутатам о манипуляциях с "Северным потоком-2".

Украинский глава заявил немцам, что те сделали ставку на ведение бизнеса с россиянами, тогда как нужно было предотвратить широкомасштабной войне в Восточной Европе.

Шольца Зеленский обвинил в возведении стены между свободой и неволей.

В декабре 2021 года, по данным опроса Левада-центр, 32% россиян поддерживали имперскую политику Владимира Путина, когда тот угрожал Украине и Западу войной.

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