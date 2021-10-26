Омбудсмен намерена узнать о состоянии его здоровья и проверить условия содержания под стражей в грузинской пенитенциарном учреждении.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова завтра посетит экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, находящегося под стражей в пенитенциарном учреждении №12 грузинского города Рустави.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook.

По ее словам, она встретилась с адвокатами Саакашвили – Бекой Басилая, Димитрием Садзаглишвили и Шотой Тутберидзе.

"Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания ему квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения. Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михеила и соблюдение его процессуальных прав", - написала Денисова.

Она отметила, что в среду, 27 октября, будет иметь возможность лично посетить Саакашвили, узнать о состоянии здоровья и проверить условия его содержания.

Задержание Саакашвили в Грузии

1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили, его поместили в пенитенциарное учреждение. Политик заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

На родине Саакашвили не был последние 8 лет - в Грузии он объявлен в розыск, а также его заочно приговорили к шести годам заключения.

23 октября стало известно об ухудшении состояния политика - из-за голодовки ему сделали переливание крови.

Автор: Надя Пришляк