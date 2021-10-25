Нардеп сказала, что после задержания Саакашвили общалась с его матерью.

Нардеп от партии "Слуги народную" Елизавета Ясько рассказала, что ее отношения с бывшим президентом Грузии и главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили не были секретом для членов его семьи.

Народная избранница рассказала в интервью главреду "Гордона" Олеси Бацман, что, в частности, знакома с матерью чиновника Гиули Аласанией и его старшим сыном Эдуардом.

"Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с (остальными членами – Ред.) семьи... Мы не один раз виделись. Это не было секретом", – добавила политик.

Собеседница отметила, что после задержания Саакашвили в Грузии держит связь с его матерью. Ясько подчеркнула, что мать Саакашвили очень сильно переживает.

Читайте также"Своих в беде не бросаем": Кулеба высказался о возвращении Саакашвили в Украину"Мы виделись, когда я была в Грузии... Это очень интеллигентная женщина, она возглавляет университет, у нее очень хорошая репутация, ее очень сильно любят люди... Конечно же, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень тяжело", – поделилась нардеп.

Напомним, 1 октября в сети появилось видео, на котором Елизавета Ясько и Михеил Саакашвили рассказали о своей любви.

Позже Ясько поделилась, что до того, как начать отношения, они с Саакашвили очень долго общались.

Саакашвили заявлял, что отправится в Грузию в день местных выборов – 2 октября. По его словам, решается судьба его государства, и он не сможет наблюдать за этим со стороны.

Чиновника задержали в Грузии 1 октября и поместили в пенитенциарное учреждение. Саакашвили утверждал, что является политическим заключенным и объявил голодовку.

Саакашвили в Грузии был объявлен в розыск и не отправлялся на родину на протяжении последних восьми лет. Чиновник заочно приговорен к шести годам заключения – признан виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили также выдвинули подозрение в незаконном пересечении границы.

Автор: Екатерина Присяжнюк