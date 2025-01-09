Президент Украины призывает всех международных партнеров еще активнее участвовать в наращивании украинского арсенала дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина в этом году стремится установить рекорд в производстве дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Глава государства сообщил, что вчера, 8 января, провел специальное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Внимание сосредотачивалось на производстве и поставке дронов украинским солдатам, армии, а также средств радиоэлектронной борьбы.

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Как отметил Зеленский, дроны уже изменили характер войны, но эти "изменения далеки от завершения".

По словам президента, сегодня существует прямая зависимость, потому что дроны нужны для того, чтобы остановить продвижение врага, прекратить потерю людей и территорий. В частности, дроны сдерживают врага и держат его на расстоянии.

"Это можно сделать. Производство дронов в Украине является более экономически выгодным, чем где-либо. В этом году, мы в Украине, хотим установить рекорд по количеству и качеству дронов, которые нами производятся, и получаем от наших партнеров", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как отметил глава государства, Украина сосредотачивает внимание на тех дронах, которые нужны украинским бригадам для содержания передовой на фронте, а также нужны для обеспечения безопасности, в том числе морские дроны. Кроме того, Украина нуждается в дронах, предназначенных для нанесения дальнобойных ударов по военным объектам и инфраструктуре врага на его территории.

Зеленский сообщил, что уже подписано значительное число контрактов и еще над многими до сих пор ведется работа.

"Я настоятельно призываю всех вас даже еще активнее участвовать в наращивании этого арсенала дронов", - подчеркнул Зеленский.

Что известно об использовании украинских БПЛА против России

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты снизили количество вылетов из-за того, что дроны Magura теперь могут сбивать вертолеты. "Но они все равно вынуждены использовать вертолеты для противодронной борьбы. Это их основная задача - патрулирование, выявление и уничтожение наших морских дронов", - сказал спикер ВМС ВСУ в эфире телемарафона.

Кроме того, российский Энгельс оказался под ударами украинских БПЛА. Прогремело не менее 40 взрывов, по заявлениям местных жителей. По предварительной информации, поражен один из резервуаров на нефтебазе Комбинат "Кристалл" Росрезерва.

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