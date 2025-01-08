Со слов местных жителей, в городе прогремело не менее 40 взрывов.

Сегодня ночью Саратовская область России подверглась массированной атаке БПЛА, в результате поражена нефтебаза в Энгельсе.

Со слов местных жителей, в городе прогремело не менее 40 взрывов, позже в соцсетях начали выкладывать видео крупного пожара на нефтебазе.

Впоследствии попадание подтвердили и власти Саратовской области. По словам губернатора, ПВО сбили беспилотники, однако обломки упали на "промышленный объект". Сейчас на месте работают пожарные и экстренные службы.

Видео дня

По предварительной информации, поражен один из резервуаров на нефтебазе Комбинат "Кристалл" Росрезерва, которая используется для хранения авиационного топлива, поставляемого на авиабазу "Энгельс-2".

В Минобороны РФ заявили, что были сбиты 11 украинских БПЛА унад Саратовской областью, по четыре - над Курской и Ростовской, по три – над Белгородской и Брянской, два – над Краснодарским краем, один - над Волгоградской областью и четыре – над акваторией Азовского моря.

Украинские дроны - частые гости в Саратовской области

Так, в начале декабря беспилотники атаковали военный аэродром "Энгельс-2", где расположены стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по территории Украины.

Также ранее дроны ГУР атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

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