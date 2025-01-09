По данным спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, количество вылетов оккупантов немного уменьшилось.

После уничтожения российских вертолетов с помощью дронов Magura V5, количество вылетов оккупантов немного уменьшилось. В то же время, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, авиация РФ в небе над Черным морем остается проблемой для Украины.

"После попадания якобы динамика есть по количеству вылетов. Их количество немного уменьшилось. Но они все равно вынуждены использовать вертолеты для противодронной борьбы. Это их основная задача - патрулирование, выявление и уничтожение наших морских дронов. От этой практики они не отказались. Кроме того, что у них нет выбора, они никогда с первой попытки до конца не понимают ситуацию", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он пояснил, что у россиян есть такая привычка - только после повторных точных ударов ВСУ они начинают понимать, что ситуация изменилась и делают определенные выводы.

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"Поэтому картинка в принципе остается более-менее постоянной, но надеюсь что в какой-то момент она изменится в контексте использования авиации в акватории Черного моря, потому что это на самом деле проблема для нас. Россияне продолжают в воздушном пространстве вокруг Крыма, в восточной части Черного моря, как минимум, доминировать, в том числе и тактической авиацией", - подчеркнул спикер.

Также он добавил, что захватчики возле Крымского моста продолжают восстанавливать поврежденный в результате штормов защитный барьер от морских дронов Сил обороны Украины.

"Когда погода становится немного лучше, выходят несколькими единицами в район Крымского моста - это и буксиры, и плавкран, и якобы даже катера береговой охраны...", - рассказал военный.

Сбитие с морских дронов Magura V5 российских военных вертолетов

31 декабря 2024 года военные ГУР МО Украины впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением. Это произошло во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма. Был уничтожен российский вертолет Ми-8, аналогичный вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования. Впоследствии стало известно, что уничтожена еще одна аналогичная машина россиян.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук предположил, что российским оккупантам, вероятно, придется менять тактику. В то же время таких единиц, как Ми-8, у россиян хватает, потому что это их собственное производство. Однако сбитие военного вертолета - потеря для противника, потому что речь идет о подготовленном экипаже, на обучение которого нужны годы.

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