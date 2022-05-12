Украина принудительно изымет активы российских "Сбербанка" и "ВЭБа" - решение СНБО / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Верховная Рада Украины утвердила Указ президента Украины относительно введения в действие решения СНБО о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, законопроект об утверждении указа поддержали 334 народных депутата. 

Согласно решению СНБО от 11 мая, который прилагается к соответствующего законопроекта (№7371) принято принудительно изъять в Украине объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов, а именно: 

  • корпоративные права (99,78%) ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк"), принадлежащие Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк);
  • корпоративные права (100%) АО "Международный Резервный банк", принадлежащие публичному акционерному обществу "Сбербанк России". 

Кроме корпоративных прав, Украина принудительно изымет финансовые активы, то есть право требования долга:

  • "ВЭБ.РФ" к ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк");
  • "Сбербанка" к "Международный резервный банк",
  • обеих "дочек" российских банков к юридическим лицам.

Также изымаются финансовые активы. Для "МРБ" - все средства кроме 3 млрд гривень, которые направят на удовлетворение потребностей вкладчиков. Кроме этого, Украина изымает у "МРБ" право требования долга Донецкой железной дороги на сумму около 4,9 млрд гривень. Национализируется 517 млн гривень долга "Электротяжмаша", долг государственной компании "Артем" на сумму 205 млн гривень, долг предприятия "Зоря"-"Машпроект" в 2,3 млрд гривень. 

В отношении "Проминвестбанка" - изымается долг "Укрзализныци" на сумму 6,7 млрд гривень с процентами.

Национализируется и право требования долга российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ" к их украинским "дочкам" (14,9 млрд гривен и 0,9 млрд гривен). 

Как писал УНИАН, соответствующий законопроект "Об утверждении Указа Президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 мая 2022 года "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 11 мая и определил его как неотложный. 

После публикации указа президента на его выполнение у Кабинета министров и Фонда гарантирования вкладов при участии Нацбанка есть 10 дней.

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