На это дано 10 дней с момента введения в действие указа Зеленского.

Верховная Рада Украины утвердила Указ президента Украины относительно введения в действие решения СНБО о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, законопроект об утверждении указа поддержали 334 народных депутата.

Согласно решению СНБО от 11 мая, который прилагается к соответствующего законопроекта (№7371) принято принудительно изъять в Украине объекты права собственности Российской Федерации и ее резидентов, а именно:

корпоративные права (99,78%) ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк"), принадлежащие Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк);

корпоративные права (100%) АО "Международный Резервный банк", принадлежащие публичному акционерному обществу "Сбербанк России".

Кроме корпоративных прав, Украина принудительно изымет финансовые активы, то есть право требования долга:

"ВЭБ.РФ" к ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк");

"Сбербанка" к "Международный резервный банк",

обеих "дочек" российских банков к юридическим лицам.

Также изымаются финансовые активы. Для "МРБ" - все средства кроме 3 млрд гривень, которые направят на удовлетворение потребностей вкладчиков. Кроме этого, Украина изымает у "МРБ" право требования долга Донецкой железной дороги на сумму около 4,9 млрд гривень. Национализируется 517 млн гривень долга "Электротяжмаша", долг государственной компании "Артем" на сумму 205 млн гривень, долг предприятия "Зоря"-"Машпроект" в 2,3 млрд гривень.

В отношении "Проминвестбанка" - изымается долг "Укрзализныци" на сумму 6,7 млрд гривень с процентами.

Национализируется и право требования долга российских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ" к их украинским "дочкам" (14,9 млрд гривен и 0,9 млрд гривен).

Как писал УНИАН, соответствующий законопроект "Об утверждении Указа Президента Украины "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 мая 2022 года "О принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 11 мая и определил его как неотложный.

После публикации указа президента на его выполнение у Кабинета министров и Фонда гарантирования вкладов при участии Нацбанка есть 10 дней.

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