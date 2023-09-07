Завтра в России и на оккупированных ею территориях состоятся "местные выборы".

Российский Центризбирком решил провести местные "выборы" не только на оккупированных территориях Украины, но даже на тех, которые ранее были освобождены ВСУ. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить".

Так, в "Единый день голосования", который в этом году в России приходится на 8-10 сентября, оккупанты впервые проведут региональные и муниципальные "выборы" на территориях, аннексированных после полномасштабного вторжения. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, ни одну из которых российская армия не контролирует на 100%.

Журналисты обратили внимание, что "карта выборов", обнародованная на сайте ЦИК РФ, не совпадает не только с "новыми границами" России, но даже с фактической линией фронта.

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Так, российский ЦИК не включил в свою "карту выборов" север Запорожской области и сам город Запорожье, "выборов" там не проводят. Но вот освобожденный еще в ноябре правый берег Херсонской области вместе с городом Херсоном в карту включен, хотя и там выборы тоже не проводят.

Как отмечают авторы публикации, логику в действиях российского ЦИКа "проследить сложно", поскольку на Донбассе Россия решила провести свои "выборы" на тех территориях, которые она формально аннексировала, но фактически не контролирует.

Например, назначены "выборы" в "Краснолиманский муниципальный совет" — так оккупанты называют городской совет города Лиман, который был освобожден ВСУ еще прошлой осенью. При этом на сайте ЦИК РФ нет информации о том, где именно будет проходить голосование в такой ситуации.

Примечательно, что в городе Шебекино Белгородской области самой России, который находится близко к границе с Харьковской областью и часто подвергается обстрелам, выборы официально отменили.

Как ранее писал УНИАН, российские оккупанты активно готовятся провести местные "выборы" на оккупированных украинских территориях. Там есть полная монополия путинской партии "Единая Россия", в состав которой "загоняют" бюджетников и предпринимателей.

Из-за отсутствия большого числа "желающих" принять участия в незаконном процессе, в избирательные списки на оккупированных территориях внесли много кандидатов из самой России, не имеющих никакого отношения к захваченным городам и поселкам.

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