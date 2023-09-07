Российский Центризбирком решил провести местные "выборы" не только на оккупированных территориях Украины, но даже на тех, которые ранее были освобождены ВСУ. Об этом сообщает российский оппозиционный проект "Можем объяснить".
Так, в "Единый день голосования", который в этом году в России приходится на 8-10 сентября, оккупанты впервые проведут региональные и муниципальные "выборы" на территориях, аннексированных после полномасштабного вторжения. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, ни одну из которых российская армия не контролирует на 100%.
Журналисты обратили внимание, что "карта выборов", обнародованная на сайте ЦИК РФ, не совпадает не только с "новыми границами" России, но даже с фактической линией фронта.
Так, российский ЦИК не включил в свою "карту выборов" север Запорожской области и сам город Запорожье, "выборов" там не проводят. Но вот освобожденный еще в ноябре правый берег Херсонской области вместе с городом Херсоном в карту включен, хотя и там выборы тоже не проводят.
Как отмечают авторы публикации, логику в действиях российского ЦИКа "проследить сложно", поскольку на Донбассе Россия решила провести свои "выборы" на тех территориях, которые она формально аннексировала, но фактически не контролирует.
Например, назначены "выборы" в "Краснолиманский муниципальный совет" — так оккупанты называют городской совет города Лиман, который был освобожден ВСУ еще прошлой осенью. При этом на сайте ЦИК РФ нет информации о том, где именно будет проходить голосование в такой ситуации.
Примечательно, что в городе Шебекино Белгородской области самой России, который находится близко к границе с Харьковской областью и часто подвергается обстрелам, выборы официально отменили.
Как ранее писал УНИАН, российские оккупанты активно готовятся провести местные "выборы" на оккупированных украинских территориях. Там есть полная монополия путинской партии "Единая Россия", в состав которой "загоняют" бюджетников и предпринимателей.
Из-за отсутствия большого числа "желающих" принять участия в незаконном процессе, в избирательные списки на оккупированных территориях внесли много кандидатов из самой России, не имеющих никакого отношения к захваченным городам и поселкам.