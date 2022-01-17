Украина и НАТО обновили меморандум о совместной работе над технологическими проектами

Предполагается продолжать внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему командования и управления Вооруженными Силами Украины.

Украина подписала с Агентством НАТО из связи и информации обновлен Меморандум о продолжении совместной работы над технологическими проектами.

Как сообщается на сайте Альянса меморандум подписали посол Украины Наталья Галибаренко и генеральный менеджер агентства НАТО Людвиг Декамп подписали обновленный меморандум.

"На протяжении нескольких лет мы успешно работаем с Украиной, обеспечивая ключевые ресурсы и обмениваемся знаниями. В рамках этого обновленного соглашения мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддерживать его в модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг, одновременно определяя направления, где может понадобиться подготовка украинского персонала. Наши эксперты готовы продолжать это важное партнерство", – заявил Декамп.

В связи с этим сказано, что отношения между НАТО и Украиной начались в начале 1990-х годов. Сотрудничество в течение времени углубилось и стало взаимовыгодным. Украина активно делает взносы в операции и миссии, возглавляемые Альянсом.

Кроме того, с тех пор, как в 2015 году наблюдательный совет агентства одобрил первое соглашение, Украине постоянно предоставлялась поддержка в технологических вопросах, и главным образом благодаря целевому (трастовому) фонду НАТО-Украина по вопросам командования, контроля, связи и компьютеров.

Читайте такжеБеларусь проведет с Россией "солидные" учения у границы Украины в феврале"Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем еще больше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему командования и управления Вооруженными Силами Украины", – заявила Галибаренко.

Так, проекты включают поставки Украине защищенных средств связи, что до сих пор происходит, начиная с 2018 года.

Вместе с тем в соответствии с соглашением, была создана программа региональной безопасности воздушного пространства для обеспечения раннего оповещения и координации угроз в воздушном пространстве.

Эта система включает интегрированную систему IP-телефонии и предоставляет операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать с помощью чата, географических указателей и выделения траектории воздушных судов. Соответствующие подразделения подключаются через специальную сеть, не подключенную к интернету.

Программа региональной безопасности воздушного пространства позволяет обмениваться аэрофотоснимками с радаров и поддерживать прямую координацию между операторами.

Как сообщал УНИАН, На нынешнем саммите в Мадриде Украина надеется услышать конкретные сроки и конкретную информацию о своем членстве в Альянсе.