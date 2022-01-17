Украина и НАТО обновили меморандум о совместной работе над технологическими проектами

Украина подписала с Агентством НАТО из связи и информации обновлен Меморандум о продолжении совместной работы над технологическими проектами.
Как сообщается на сайте Альянса меморандум подписали посол Украины Наталья Галибаренко и генеральный менеджер агентства НАТО Людвиг Декамп подписали обновленный меморандум.
"На протяжении нескольких лет мы успешно работаем с Украиной, обеспечивая ключевые ресурсы и обмениваемся знаниями. В рамках этого обновленного соглашения мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддерживать его в модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг, одновременно определяя направления, где может понадобиться подготовка украинского персонала. Наши эксперты готовы продолжать это важное партнерство", – заявил Декамп.
В связи с этим сказано, что отношения между НАТО и Украиной начались в начале 1990-х годов. Сотрудничество в течение времени углубилось и стало взаимовыгодным. Украина активно делает взносы в операции и миссии, возглавляемые Альянсом.
Кроме того, с тех пор, как в 2015 году наблюдательный совет агентства одобрил первое соглашение, Украине постоянно предоставлялась поддержка в технологических вопросах, и главным образом благодаря целевому (трастовому) фонду НАТО-Украина по вопросам командования, контроля, связи и компьютеров.
Читайте такжеБеларусь проведет с Россией "солидные" учения у границы Украины в феврале"Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем еще больше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему командования и управления Вооруженными Силами Украины", – заявила Галибаренко.
Так, проекты включают поставки Украине защищенных средств связи, что до сих пор происходит, начиная с 2018 года.
Вместе с тем в соответствии с соглашением, была создана программа региональной безопасности воздушного пространства для обеспечения раннего оповещения и координации угроз в воздушном пространстве.
Эта система включает интегрированную систему IP-телефонии и предоставляет операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать с помощью чата, географических указателей и выделения траектории воздушных судов. Соответствующие подразделения подключаются через специальную сеть, не подключенную к интернету.
Программа региональной безопасности воздушного пространства позволяет обмениваться аэрофотоснимками с радаров и поддерживать прямую координацию между операторами.
Как сообщал УНИАН, На нынешнем саммите в Мадриде Украина надеется услышать конкретные сроки и конкретную информацию о своем членстве в Альянсе.
Саммит глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится в Испании 29-30 июня 2022 года.
Ожидается, что на саммите страны-члены НАТО подтвердят решение о будущем членстве Украины в Альянсе.
В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.