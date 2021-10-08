На саммите НАТО в 2022 году страны-члены Организации Североатлантического договора подтвердят решение о будущем членстве Украины в Альянсе.

Саммит глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится в Испании 29-30 июня 2022 года.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в Мадриде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом (пресс-конференция транслировалась в Twitter пресс-секретарем Альянса Оаной Лунгеску).

"Я рад, что теперь мы можем подтвердить, что саммит в Мадриде состоится 29-30 июня", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь выразил благодарность Санчесу и Испании за принятие всех лидеров Альянса на саммите в следующем году.

Читайте такжеСтолтенберг назвал причину высылки российских дипломатовСтолтенберг добавил, что саммит будет ознаменован 40-летней годовщиной присоединения Испании к НАТО.

"Это присоединение закрепило Испанию среди свободных и демократических стран трансатлантического сообщества и также проложило путь для членства страны в Евросоюзе через несколько лет", - сказал Столтенберг.

Украина-НАТО

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в 2022 году страны-члены Организации Североатлантического договора подтвердят решение о будущем членстве Украины в Альянсе.

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Автор: Виталий Саенко