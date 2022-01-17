Украинцы в соцсетях пишут, что не прочь последовать примеру мужчины, чтобы умерить аппетиты страны-агрессора.

В сети растиражировали фотокопию заявления жителя Харьковской области Олега Марченко на имя генсека НАТО Йенса Столтенберга. В документе мужчина предложил разместить на своем земельном участке военную базу Альянса.

Марченко, судя по опубликованному в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" заявлению, заявил, что готов передать 8,13 га в бесплатное пользование.

В письме мужчина отметил, что земельный участок расположен в одном из сел Харьковской области. Заявление датировано 10 января.

"Я, Марченко Олег Викторович, гражданин Украины, хочу вступить в блок НАТО и передать в бесплатное пожизненное пользование принадлежащий мне на праве собственности земельный участок площадью 8,13 га, который находится по адресу: Харьковская область, с. ****** ****, для размещения на нем военной базы Альянса", - говорится в тексте документа.

В сети увлечены поступком жителя Харьковщины, многие пользователи то ли в шутку, то ли всерьез предлагают отдать бесплатно и свой земельный участок под базу НАТО.

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Ранее представитель президента в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский заявлял, что Украина в случае вступления в НАТО или заключения соответствующих договоров о сотрудничестве может разместить на своей территории военные базы Альянса. По его словам, соответствующее разрешение сначала должен предоставить КСУ.

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