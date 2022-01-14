На нынешнем саммите в Мадриде Украина надеется услышать конкретные сроки и конкретную информацию о своем членстве в Альянсе.

Украина вполне готова и способна быть членом НАТО.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью Atlantic Counsil.

По его мнению, сейчас уже время иметь очень честный и прозрачный разговор о перспективах Украины в НАТО.

"Я думаю, что во время этой войны и во время всей истории разговоров о НАТО Украина показала своими принципами и позициями, что мы вполне готовы и способны быть членами НАТО", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что на нынешнем саммите в Мадриде Украина надеется услышать абсолютно конкретные сроки и конкретную информацию об этом, ведь "сегодня это вопрос жизни и смерти для нашей страны".

Руководитель ОП добавил, что Украина приветствует санкции партнеров против России, однако подчеркнул, что эскалация конфликта на Донбассе приведет к "большой войне, ведь большинство украинцев готовы бороться против агрессора".

Читайте такжеГенсек НАТО рассказал о шагах Альянса в случае нового нападения России на УкраинуКак сообщал УНИАН, саммит глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) состоится в Испании 29-30 июня 2022 года.

Ожидается, что на саммите страны-члены НАТО подтвердят решение о будущем членстве Украины в Альянсе.

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянсу 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

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